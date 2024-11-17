Рафинья повторил достижение Роберто Карлоса, такого не было в сборной Бразилии 19 лет

Полузащитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Рафинья повторил достижение бразильских игроков, которое в последний раз покорялось известному крайнему защитнику пентакампеонов Роберто Карлосу в 2005 году. Об этом сообщает Barca Universal.

По информации источника, Рафинья — первый игрок, забивший гол за сборную Бразилии прямым ударом со штрафного в отборочных матчах чемпионата мира за последние 19 лет. Тогда в октябре 2005 года Роберто Карлос забил гол в ворота Венесуэлы (3:0) со штрафного удара.

Напомним, матч 11-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Венесуэлы и Бразилии завершился вничью — 1:1.

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