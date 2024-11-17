Глушаков ответил на вопрос об игре Алексея Миранчука за «Атланту» в МЛС

37-летний российский футболист «Химок» Денис Глушаков высказался об игре атакующего хавбека «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в МЛС.

«Он выбрал себе такую карьеру — молодец. Играет на хорошем уровне сейчас. До этого на хорошем уровне выступал в Италии за «Аталанту», выиграл Лигу Европы. Вот такая судьба у футболиста. Можно только порадоваться, что он всего этого добился», — приводит слова Глушакова «Известия».

Глушаков и Миранчук играли вместе за московский «Локомотив» в 2013 году. Кроме того, футболисты вместе играли за сборную России до 2018 года.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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