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Денис Глушаков назвал европейский клуб, в который его приглашали более 10 лет назад

Денис Глушаков назвал европейский клуб, в который его приглашали более 10 лет назад
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37-летний российский футболист «Химок» Денис Глушаков рассказал о возможности перейти в клуб топ-5 чемпионатов Европы во время его выступлений за московский «Локомотив».

«Когда играл в «Локомотиве», были какие-то разговоры и предложения от «Лацио». Это случилось в момент, когда мы находились на сборах в Италии. Где-то в 2010 или 2011 году это происходило. Не знаю, почему в итоге не сложилось», — приводит слова Глушакова «Известия».

Полузащитник Денис Глушаков с января 2008 года по июль 2013 года выступал за московский «Локомотив». В составе железнодорожников хавбек провёл 159 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и выполнил 14 результативных передач.

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