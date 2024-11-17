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Жерар Пике оценил тренерские качества Хосепа Гвардиолы

Жерар Пике оценил тренерские качества Хосепа Гвардиолы
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Я думаю, что на тактическом и стратегическом уровне он гений, он умеет читать игру, предсказывать, чем она закончится, он дает тебе все необходимые инструменты, чтобы иметь возможность контратаковать или защищаться.

В передаче мотивационного послания ему нет равных, и он умудряется удерживать внимание группы на высоком и постоянном уровне даже на протяжении нескольких лет. Это было очень сложно, в раздевалке такого высокого уровня, которая выиграла так много, — приводит слова Пике Corriere dello Sport.

Напомним, Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.

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