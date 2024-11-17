В Испании рассказали подробности об интересе «Реала» к чемпиону Европы Лапорту

Мадридский «Реал» не ведёт никаких переговоров о трансфере 30-летнего центрального защитника «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерика Лапорта. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, в «Реале» высоко оценивают способности Лапорта, однако клуб пока не предпринял никаких действий, чтобы подписать чемпиона Европы. Отмечается, что сделка может оказаться трудной с финансовой точки зрения.

Ранее стало известно, что мадридский клуб направит своих представителей на матчи сборной Испании в Лиге наций, чтобы оценить игру Лапорта и Педро Порро из «Тоттенхэма».

Лапорт присоединился к «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» в августе 2023 года. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн. В нынешнем сезоне Лапорт провел 15 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах и забил три гола.

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