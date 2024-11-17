Тренер сборной Украины высказался о ничьей в матче с Грузией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат матча 5-го тура Лиги наций с Грузией (1:1).

«Я благодарен ребятам за ту самоотдачу, которую они показали. На таком тяжелом поле было непросто что-либо создавать. Но с таким высоким браком очень тяжело играть. Особенно против такого соперника как Грузия, когда она играет дома, имея большую поддержку. К сожалению, мы не удержали результат. Мы могли вырвать победу, забить мяч в конце. Имеет что имеем. Сейчас готовимся к не менее важному матчу с Албанией», — приводит слова Реброва Украинская ассоциация футбола.

Сборная Украины находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав пять очков. Грузия (7) занимает второе место.

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