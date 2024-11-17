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Чемпион мира Дембеле раскрыл, когда завершит профессиональную карьеру

Чемпион мира Дембеле раскрыл, когда завершит профессиональную карьеру
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Французский крайний нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал о своих планах на будущее, объявив точный возраст, когда планирует завершить свою профессиональную карьеру футболиста.

«Хочу закончить карьеру в 34 года. Затем буду заниматься недвижимостью. Есть планы инвестировать в Африку и во Францию», — приводит слова Дембеле испанское издание Marca со ссылкой на подкаст The Bridge.

На данный момент Дембеле 27 лет. Футболисту исполнится 34 года в конце сезона 2030/2031. На данный момент на счету француза 319 матчей на профессиональном уровне, в которых он отметился 73 голами и 91 результативной передачей. Ранее Дембеле выступал за «Ренн», дортмундскую «Боруссию» и «Басрелону». Кроме того, вингер является чемпионом мира по футболу.

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