Чемпион мира Дембеле раскрыл, когда завершит профессиональную карьеру

Французский крайний нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал о своих планах на будущее, объявив точный возраст, когда планирует завершить свою профессиональную карьеру футболиста.

«Хочу закончить карьеру в 34 года. Затем буду заниматься недвижимостью. Есть планы инвестировать в Африку и во Францию», — приводит слова Дембеле испанское издание Marca со ссылкой на подкаст The Bridge.

На данный момент Дембеле 27 лет. Футболисту исполнится 34 года в конце сезона 2030/2031. На данный момент на счету француза 319 матчей на профессиональном уровне, в которых он отметился 73 голами и 91 результативной передачей. Ранее Дембеле выступал за «Ренн», дортмундскую «Боруссию» и «Басрелону». Кроме того, вингер является чемпионом мира по футболу.

Материалы по теме Саа: между Мбаппе и сборной Франции происходят очень странные вещи

Самые скандальные футболисты в истории: