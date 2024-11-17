Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Фарерские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренеру сборной Венгрии стало плохо во время матча, его экстренно госпитализировали

Тренеру сборной Венгрии стало плохо во время матча, его экстренно госпитализировали
Комментарии

Тренеру сборной Венгрии Адаму Салаи стало плохо во время матча с национальной командой Нидерландов в 5-м туре Лиге наций. Из-за этого матч был прерван на некоторое время.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Венгрия
1:0 Вегорст – 21'     2:0 Гакпо – 45+12'     3:0 Думфрис – 64'     4:0 Копмейнерс – 86'    

«Адаму Салаи стало плохо на первых минутах матча Нидерланды — Венгрия, но его состояние стабильное, он в сознании. Несколько минут назад его доставили на машине скорой помощи в больницу Амстердама для обследования», — говорится в заявлении Федерации футбола Венгрии.

Сам матч завершился разгромной победой сборной Нидерландов со счётом 4:0. В следующем матче сборная Венгрии сыграет с национальной командой Германии.

Материалы по теме
Форс-мажор в Лиге наций! Тренеру сборной Венгрии стало плохо, а матч остановили
Форс-мажор в Лиге наций! Тренеру сборной Венгрии стало плохо, а матч остановили
Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android