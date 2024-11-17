Тренеру сборной Венгрии стало плохо во время матча, его экстренно госпитализировали

Тренеру сборной Венгрии Адаму Салаи стало плохо во время матча с национальной командой Нидерландов в 5-м туре Лиге наций. Из-за этого матч был прерван на некоторое время.

«Адаму Салаи стало плохо на первых минутах матча Нидерланды — Венгрия, но его состояние стабильное, он в сознании. Несколько минут назад его доставили на машине скорой помощи в больницу Амстердама для обследования», — говорится в заявлении Федерации футбола Венгрии.

Сам матч завершился разгромной победой сборной Нидерландов со счётом 4:0. В следующем матче сборная Венгрии сыграет с национальной командой Германии.

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