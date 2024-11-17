«Фратрия» отреагировала на разгромную победу России в матче с Брунеем

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат товарищеского матча сборной России с национальной командой Брунея. Напомним, встреча завершилась со счётом 11:0 в пользу россиян.
«Сборная России расчленила Бруней. 11:0 в Краснодаре! Это самый крупный счёт в истории нашей команды», — написано в телеграм-канале группировки.
Напомним, в товарищеском матче с Брунеем сборная России установила новый рекорд по количеству забитых голов в одном поединке. Ранее российская команда достигала максимума в девять мячей за матч, что произошло в 2019 году во время отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.
19 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Сирией. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена», и начнется в 19:30 мск.
Как сборная России играет при Карпине:
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