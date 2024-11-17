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«Фратрия» отреагировала на разгромную победу России в матче с Брунеем

«Фратрия» отреагировала на разгромную победу России в матче с Брунеем
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Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат товарищеского матча сборной России с национальной командой Брунея. Напомним, встреча завершилась со счётом 11:0 в пользу россиян.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Сборная России расчленила Бруней. 11:0 в Краснодаре! Это самый крупный счёт в истории нашей команды», — написано в телеграм-канале группировки.

Напомним, в товарищеском матче с Брунеем сборная России установила новый рекорд по количеству забитых голов в одном поединке. Ранее российская команда достигала максимума в девять мячей за матч, что произошло в 2019 году во время отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

19 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Сирией. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена», и начнется в 19:30 мск.

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