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«Фратрия» отреагировала на разгромную победу России в матче с Брунеем

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат товарищеского матча сборной России с национальной командой Брунея. Напомним, встреча завершилась со счётом 11:0 в пользу россиян.

«Сборная России расчленила Бруней. 11:0 в Краснодаре! Это самый крупный счёт в истории нашей команды», — написано в телеграм-канале группировки.

Напомним, в товарищеском матче с Брунеем сборная России установила новый рекорд по количеству забитых голов в одном поединке. Ранее российская команда достигала максимума в девять мячей за матч, что произошло в 2019 году во время отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

19 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Сирией. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена», и начнется в 19:30 мск.

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