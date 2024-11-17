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Тренер сборной Грузии – о матче с Украиной: я немного разочарован

Тренер сборной Грузии – о матче с Украиной: я немного разочарован
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал ничью с Украиной ( 1:1 ) в 5-м туре Лиги наций.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Украина
0:1 Кверквелия – 7'     1:1 Микаутадзе – 76'    

«Я считаю, что мы очень хорошо начали игру, но ошибка, допущенная в эпизоде с голом Украины, заставила нас не так хорошо действовать последние 20 минут первого тайма.

Полагаю, что мои футболисты сыграли на очень высоком уровне. Сейчас трудно анализировать сразу весь матч, но мне кажется, что второй тайм был для нас одним из лучших за то время, что я возглавляю сборную Грузии.
Я немного разочарован, поскольку считаю, что благодаря нашей игре после перерыва мы заслуживали большего. Однако мы совершили несколько ошибок, которые на таком уровне могут причинить нам много вреда», — приводит слова Саньоля Украинская ассоциация футбола.

Сборная Украины находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав пять очков. Грузия (7) занимает второе место.

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