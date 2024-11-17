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Виктор Дьёкереш рассказал, перейдёт ли в «Манчестер Юнайтед» к Амориму

Виктор Дьёкереш рассказал, перейдёт ли в «Манчестер Юнайтед» к Амориму
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Форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш рассказал, может ли перейти в «Манчестер Юнайтед» для работы с Рубеном Аморимом.

«Там у него уже есть несколько нападающих, так что посмотрим. Очень грустно, что он уходит, но мы понимаем его решение. Он, очевидно, много значил, учитывая то, что он дал мне шанс и помог настолько спрогрессировать.

Теперь мы с нетерпением ждём работы с новым тренером», — приводит слова Дьекереша Fotbollskanalen.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 24 голами и пятью результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн.

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