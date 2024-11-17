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Расклады сборной Украины на последний тур Лиги наций. Условия попадания в Лигу С и Лигу А

Расклады сборной Украины на последний тур Лиги наций. Условия попадания в Лигу С и Лигу А
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Завершились матчи 5-го тура дивизиона В Лиги наций в группе 1. Сборная Украины поделила очки с Грузией (1:1), Чехия и Албания также сыграли вничью (0:0).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Украина
0:1 Кверквелия – 7'     1:1 Микаутадзе – 76'    
Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Албания
Окончен
0 : 0
Чехия

После таких результатов украинцы остались на последнем месте в квартете. Лидерами остались чехи, на втором месте идут грузины, а албанцы – третьи.

У Чехии после пяти матчей 8 очков, у Грузии и Албании — по 7, у Украины — 5. 19 ноября в завершающем туре Украина сыграет в гостях с Албанией, а Чехия примет Грузию.

Украинцы потеряли шансы выиграть группу и автоматически подняться в дивизион А. Если они победят Албанию, а Грузия не выиграет у Чехии, то финишируют вторыми, что даст им право на участие в переходных матчах с командой с третьего места в дивизионе А.

Если Украина не победит в игре с Албанией, то вылетит напрямую в дивизион С. Если украинцы выиграют у албанцев, а грузины победят чехов, Украина финиширует третьей и сыграет в переходных матчах с командой со второго места в группе дивизиона С.

Звёздные «ветераны» Евро-2024

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