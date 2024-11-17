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«Арсенал» может приобрести вингера «Вест Хэма» за €100 млн

«Арсенал» может приобрести вингера «Вест Хэма» за €100 млн
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Лондонский «Арсенал» интересуется вингером «Вест Хэма» Мохаммедом Кудусом, сообщает FourFourTwo.

По сведениям источника, «Вест Хэм» не хочет отпускать вингера за рыночную стоимость, однако «канониры» рассматривают вариант заплатить сумму отступных в €100 млн, прописанную в контракте игрока.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в €50 млн. Контракт вингера с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Кудус провёл за клуб во всех турнирах 10 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

«Арсенал» идёт четвёртым в АПЛ с 19 очками, «Вест Хэм» занимает 14 место, у них 12 очков.

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