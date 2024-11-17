«Арсенал» может приобрести вингера «Вест Хэма» за €100 млн

Лондонский «Арсенал» интересуется вингером «Вест Хэма» Мохаммедом Кудусом, сообщает FourFourTwo.

По сведениям источника, «Вест Хэм» не хочет отпускать вингера за рыночную стоимость, однако «канониры» рассматривают вариант заплатить сумму отступных в €100 млн, прописанную в контракте игрока.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в €50 млн. Контракт вингера с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Кудус провёл за клуб во всех турнирах 10 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

«Арсенал» идёт четвёртым в АПЛ с 19 очками, «Вест Хэм» занимает 14 место, у них 12 очков.

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