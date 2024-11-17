Жозе Моуринью отреагировал на победу «Фенербахче» над «Зенитом» в Стамбуле

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в товарищеском матче в Стамбуле.

«У нас было только девять игроков, когда мы готовились к этой игре. Конечно, мы работали с молодыми футболистами в дополнение к этим игрокам. Мы пытались сформировать команду из тех игроков, которые у нас были.

Мы работали по этой системе на тренировках, а игроки отлично воплотили её на поле. Я доволен как минимум так же, как после победы, которую мы одержали в чемпионате», — приводит слова Моуринью официальный сайт турецкого клуба.

Напомним, на 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий турецкого клуба Дженк Тосун. На 35-й минуте гостям удалось сравнять счет, гол забил Александр Ерохин. На перерыв команды ушли при ничейном результате 1:1. Во втором тайме хозяева выглядели лучше и сумели второй раз за матч выйти вперёд. Гол на свой счёт на 63-й минуте записал защитник «Фенербахче» Левент Мерджан.

Трибуны встречают Моуринью перед матчем с «Зенитом»