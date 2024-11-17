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Стало известно, что кричал тренер Румынии Луческу в адрес представителей сборной Косово

Стало известно, что кричал тренер Румынии Луческу в адрес представителей сборной Косово
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После остановки матча Лиги наций Румыния – Косово между представителями команд произошёл конфликт в подтрибунном помещении.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 2. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Румыния
Остановлен
0 : 0
Косово

«Как вы можете так себя вести? Позор вам», – сказал представитель косовской команды. Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу также был недоволен поведением соперников и выкрикнул «позор» в их адрес, сообщает издание Digi Sport.

При счете 0:0 в компенсированное ко второму тайму время гости покинули поле. Они жаловались на просербские скандирования на стадионе. Также на трибунах был замечен сербский флаг.

Интернет-паблик Kosovo Football со ссылкой на журналиста Арлинда Садику утверждал, что румынские фанаты скандировали по ходу матча «Сербия, Сербия!» В итоге встреча так и не была доиграна.

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