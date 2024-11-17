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«Мы не медицинский отдел». Президент «Палмейраса» нетактично высказалась о приходе Неймара

«Мы не медицинский отдел». Президент «Палмейраса» нетактично высказалась о приходе Неймара
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Лейла Перейра, являющаяся президентом бразильского «Палмейраса», отреагировала на вопрос о том, может ли клуб подписать нападающего «Аль-Хиляля» Неймара.

«Неймар не присоединится к «Палмейрасу», этот клуб не является медицинским отделом. Мне нужен кто-то, кто присоединится немедленно и сможет играть хоть завтра, если тренер пожелает. Я не осуществлю трансфер игрока, который не готов играть в футбол», — приводит слова Лейлы авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Неймар ведёт переговоры со своим клубом о расторжении контракта из-за постоянных травм бразильца. Другие источники эту информацию опровергали. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Недавно Неймар восстановился от тяжелейшей травмы, однако снова получил повреждение и выбыл на срок около шести недель.

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