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Денис Глушаков дал оценку игре «Спартака» при Деяне Станковиче

Денис Глушаков дал оценку игре «Спартака» при Деяне Станковиче
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37-летний российский футболист «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос об игре бывшего клуба, московского «Спартака», при сербском специалисте Деяне Станковиче.

«Впечатления двоякие. Есть хорошие игры, есть не очень хорошие. Но в последнее время команда показывает положительный результат — выиграла три последних матча в чемпионате, в том числе дерби с ЦСКА (2:0). Думаю, что шансы побороться за чемпионство у «Спартака» есть. И за победу в Кубке России тоже», — приводят слова Глушакова «Известия».

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 15 очков и на текущий момент занимает пятое место.

Полузащитник Денис Глушаков с июля 2013 года по июль 2019 года играл за столичный «Спартак». В составе красно-белых футболист провёл 172 матча, забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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