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В Испании рассказали, что случилось в «Реале» после травмы «крестов» Милитао

В Испании рассказали, что случилось в «Реале» после травмы «крестов» Милитао
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Мадридский «Реал» после серьёзной травмы бразильского защитника Эдера Милитао получил более 100 звонков от футбольных агентов, которые до сих пор продолжают поступать в клубный офис. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, агенты предлагали «сливочным» своих клиентов, которые, по их мнению, могли бы стать решением кадровых трудностей в обороне. Однако, как отмечается, в клубе имеют своё решение данной проблемы.

На данный момент фаворитом на замену Милитао в СМИ называется чемпион Европы испанец Эмерик Лапорт из «Аль-Насра».

Напомним, бразилец травмировался 9 ноября в матче 13‑го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (4:0). Игрок во второй раз за свою карьеру получил подобную травму, в августе 2023 года он выбыл на семь месяцев из‑за разрыва крестообразной связки левого колена.

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