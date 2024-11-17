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Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 17 ноября

Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 17 ноября
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Сегодня, 17 ноября, в 6-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся восемь матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 17 ноября:

  • 17:00 мск. Северная Македония — Фарерские острова;
  • 17:00 мск. Латвия — Армения;
  • 20:00 мск. Норвегия — Казахстан;
  • 20:00 мск. Австрия — Словения;
  • 20:00 мск. Англия — Ирландия;
  • 20:00 мск. Финляндия — Греция;
  • 22:45 мск. Израиль — Бельгия;
  • 22:45 мск. Италия — Франция.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Фурия Роха» обыграла команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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