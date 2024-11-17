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Пальцев: Миранчук сказал, что Месси — космос. Из его уст верится ещё больше

Пальцев: Миранчук сказал, что Месси — космос. Из его уст верится ещё больше
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Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, о чём пообщался с полузащитником американской «Атланты Юнайтед» Алексеем Миранчуком на сборе национальной команды.

«Немного пообщались с Миранчуком, спросил у него, как ему играть против Месси, Суареса, таких звёзд. Про Месси он сказал, что это космос. Это все знали, но из его уст, человека, который играл против него, ещё больше верится», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

23-летний Пальцев дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с Вьетнамом, который состоялся 5 сентября. В той игре подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:0. Пальцев провёл на поле 56 минут. 15 ноября защитник отыграл полный матч с Брунеем (11:0).

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