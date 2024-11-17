Стало известно, кто может покинуть «Реал» в случае прихода Дэвиса в клуб

В случае прихода 24-летнего левого защитника Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал» грядущим летом испанский гранд предпримет попытки продать либо Ферлана Менди, либо Франа Гарсию. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, интерес к Менди и Гарсии проявляют другие команды.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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