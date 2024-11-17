«Тоттенхэм» намерен продлить контракт с 32-летним Соном до 2026 года — Скира

«Тоттенхэм» намерен пролонгировать трудовое соглашение с 32-летним крайним нападающим и капитаном команды Сон Хын Мином до 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в лондонском клубе считают Сона неприкосновенным игроком команды.

Действующий контракт нападающего с «Тоттенхэмом» — до лета 2025 года.

Сон выступает в составе «шпор» с 2015 года. За этот период он принял участие в 419 матчах во всех турнирах, в которых отметился 165 голами и 87 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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