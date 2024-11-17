Арсен Адамов высказался о текущем положении «Ахмата» в РПЛ

Защитник грозненского «Ахмата» Арсен Адамов высказался о положении команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Давит, в плане психологии нам тяжело. С «Ростовом» на выезде одержали победу, и думали, что всё наладится, но затем снова проиграли. С «Пари НН» пропустили два нелепых гола. Я не знаю, как это объяснить. Мы играем с большим преимуществом и даже дома, играя в большинстве, как против «Факела», умудряемся проиграть. Нужно работать и исправлять ситуацию», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

После 15 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 24 ноября, начало — в 14:00 мск.