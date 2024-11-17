Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Финляндия — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Адамов высказался о текущем положении «Ахмата» в РПЛ

Арсен Адамов высказался о текущем положении «Ахмата» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник грозненского «Ахмата» Арсен Адамов высказался о положении команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Давит, в плане психологии нам тяжело. С «Ростовом» на выезде одержали победу, и думали, что всё наладится, но затем снова проиграли. С «Пари НН» пропустили два нелепых гола. Я не знаю, как это объяснить. Мы играем с большим преимуществом и даже дома, играя в большинстве, как против «Факела», умудряемся проиграть. Нужно работать и исправлять ситуацию», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

После 15 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 24 ноября, начало — в 14:00 мск.

Материалы по теме
Александр Тарханов: «Ахмат» всё равно выберется из текущей ситуации, у команды есть игра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android