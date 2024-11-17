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Холанд — самый ценный игрок «Ман Сити» нынешнего сезона по версии ESPN, Фоден — второй

Холанд — самый ценный игрок «Ман Сити» нынешнего сезона по версии ESPN, Фоден — второй
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Известное спортивное издание ESPN составило рейтинг самых ценных футболистов «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне. Первое место в этом списке занял нападающий Эрлинг Холанд. На второй строчке расположился атакующий полузащитник Фил Фоден. Замкнул тройку лидеров защитник Йошко Гвардиол.

Топ-15 самых ценных футболистов «Манчестер Сити» нынешнего сезона по версии ESPN:

  1. Эрлинг Холанд.
  2. Фил Фоден.
  3. Йошко Гвардиол.
  4. Матео Ковачич.
  5. Рубен Диаш.
  6. Бернарду Силва.
  7. Мануэль Аканджи.
  8. Эдерсон.
  9. Джон Стоунз.
  10. Рико Льюис.
  11. Савио.
  12. Кевин Де Брёйне.
  13. Жереми Доку.
  14. Кайл Уокер.
  15. Илкай Гюндоган.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами.

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