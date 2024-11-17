Холанд — самый ценный игрок «Ман Сити» нынешнего сезона по версии ESPN, Фоден — второй
Известное спортивное издание ESPN составило рейтинг самых ценных футболистов «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне. Первое место в этом списке занял нападающий Эрлинг Холанд. На второй строчке расположился атакующий полузащитник Фил Фоден. Замкнул тройку лидеров защитник Йошко Гвардиол.
Топ-15 самых ценных футболистов «Манчестер Сити» нынешнего сезона по версии ESPN:
- Эрлинг Холанд.
- Фил Фоден.
- Йошко Гвардиол.
- Матео Ковачич.
- Рубен Диаш.
- Бернарду Силва.
- Мануэль Аканджи.
- Эдерсон.
- Джон Стоунз.
- Рико Льюис.
- Савио.
- Кевин Де Брёйне.
- Жереми Доку.
- Кайл Уокер.
- Илкай Гюндоган.
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами.
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