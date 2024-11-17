Холанд — самый ценный игрок «Ман Сити» нынешнего сезона по версии ESPN, Фоден — второй

Известное спортивное издание ESPN составило рейтинг самых ценных футболистов «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне. Первое место в этом списке занял нападающий Эрлинг Холанд. На второй строчке расположился атакующий полузащитник Фил Фоден. Замкнул тройку лидеров защитник Йошко Гвардиол.

Топ-15 самых ценных футболистов «Манчестер Сити» нынешнего сезона по версии ESPN:

Эрлинг Холанд. Фил Фоден. Йошко Гвардиол. Матео Ковачич. Рубен Диаш. Бернарду Силва. Мануэль Аканджи. Эдерсон. Джон Стоунз. Рико Льюис. Савио. Кевин Де Брёйне. Жереми Доку. Кайл Уокер. Илкай Гюндоган.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами.

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