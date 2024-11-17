«Торпедо» упустило победу над «СКА-Хабаровск» на 90+2-й минуте матча 19-го тура

Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко (Владивосток). Стартовый свисток прозвучал в 8:00 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Первый гол в матче был забит на 33-й минуте. Отличился защитник хозяев поля Николай Покидышев. Автозаводцам удалось сравнять счёт на 86-й минуте. Автором гола стал защитник Сергей Бородин. Уже спустя минуту игрок «Торпедо» Андрей Костин вывел свою команду вперёд. На 90+2-й минуте «СКА-Хабаровск» получил право пробить 11-метровый удар, который реализовал нападающий Георгий Гонгадзе.

После этой игры в активе «Торпедо» стало 37 очков. Команда Олега Кононова занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «СКА-Хабаровск» с 25 очками идёт на восьмой строчке.