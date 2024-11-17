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«Торпедо» упустило победу над «СКА-Хабаровск» на 90+2-й минуте матча 19-го тура

«Торпедо» упустило победу над «СКА-Хабаровск» на 90+2-й минуте матча 19-го тура
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Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко (Владивосток). Стартовый свисток прозвучал в 8:00 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 2
Торпедо М
Москва
1:0 Покидышев – 33'     1:1 Бородин – 84'     1:2 Костин – 87'     2:2 Гонгадзе – 90+2'    
Удаления: Поярков – 90+4' / Галкин – 90+5'

Первый гол в матче был забит на 33-й минуте. Отличился защитник хозяев поля Николай Покидышев. Автозаводцам удалось сравнять счёт на 86-й минуте. Автором гола стал защитник Сергей Бородин. Уже спустя минуту игрок «Торпедо» Андрей Костин вывел свою команду вперёд. На 90+2-й минуте «СКА-Хабаровск» получил право пробить 11-метровый удар, который реализовал нападающий Георгий Гонгадзе.

После этой игры в активе «Торпедо» стало 37 очков. Команда Олега Кононова занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «СКА-Хабаровск» с 25 очками идёт на восьмой строчке.

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