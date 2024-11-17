Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джамал Мусиала оценил свои шансы на завоевание «Золотого мяча»

Джамал Мусиала оценил свои шансы на завоевание «Золотого мяча»
Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала прокомментировал свои шансы на получение «Золотого мяча» в будущем.

«Является ли завоевание «Золотого мяча» для меня целью? Да, это моя цель. Когда ты вырастаешь и видишь, как Лионель Месси и Криштиану Роналду держат эту награду, ты хочешь в какой-то момент оказаться на их месте. Но главное — не давить на себя, а просто играть и стараться завоевать титулы с «Баварией» и национальной командой. Тогда, возможно, однажды у меня появится шанс выиграть его [«Золотой мяч»]», — приводит слова Мусиалы RND.

В текущем сезоне Джамал сыграл за «Баварию» во всех турнирах 13 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

Материалы по теме
«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» поборются за подписание Мусиалы — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android