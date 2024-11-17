Джамал Мусиала оценил свои шансы на завоевание «Золотого мяча»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала прокомментировал свои шансы на получение «Золотого мяча» в будущем.

«Является ли завоевание «Золотого мяча» для меня целью? Да, это моя цель. Когда ты вырастаешь и видишь, как Лионель Месси и Криштиану Роналду держат эту награду, ты хочешь в какой-то момент оказаться на их месте. Но главное — не давить на себя, а просто играть и стараться завоевать титулы с «Баварией» и национальной командой. Тогда, возможно, однажды у меня появится шанс выиграть его [«Золотой мяч»]», — приводит слова Мусиалы RND.

В текущем сезоне Джамал сыграл за «Баварию» во всех турнирах 13 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.