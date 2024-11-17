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Каштанов: результаты «Факела» в начале сезона меня не устраивали, сейчас лучше

Каштанов: результаты «Факела» в начале сезона меня не устраивали, сейчас лучше
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов оценил результаты команды по итогам первого круга РПЛ.

«Вы сами видите, что «Факел» прибавил и меньше пропускает. Я не могу рассказать о тренировках, о том, что говорит Пятибратов. Если вы разбираетесь в футболе, сядете и посмотрите, как было до и как сейчас.

14-е место по итогам первого круга — печально. Мне кажется, вы хотите меня на что-то вывести. Я в команде не с самого начала первого круга. Результаты, что были изначально, меня не устраивали, сейчас немного лучше, поправили ситуацию. Но неприятно быть в зоне стыков», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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