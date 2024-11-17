Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Челси» — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Челси» — La Gazzetta dello Sport
Комментарии

«Ювентус» интересуется 23-летним центральным защитником «Челси» Бенуа Бадьяшилем на фоне тяжёлых травм игроков обороны «старой синьоры». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Ювентус» может приобрести французского футболиста грядущей зимой.

В нынешнем сезоне Бадьяшиль принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Энтони Гордон рассказал, что был близок к переходу в «Челси» летом 2022 года

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android