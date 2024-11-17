«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Челси» — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» интересуется 23-летним центральным защитником «Челси» Бенуа Бадьяшилем на фоне тяжёлых травм игроков обороны «старой синьоры». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Ювентус» может приобрести французского футболиста грядущей зимой.

В нынешнем сезоне Бадьяшиль принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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