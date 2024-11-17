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«Челси» не хочет отпускать Кристофера Нкунку в «Манчестер Юнайтед» — Football Insider

«Челси» не хочет отпускать Кристофера Нкунку в «Манчестер Юнайтед» — Football Insider
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Лондонский «Челси» не планирует продажу нападающего сборной Франции Кристофера Нкунку своему конкуренту по английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, несмотря на то что основным нападающим лондонского клуба является Николас Джексон, главный тренер «аристократов» Энцо Мареска ясно дал понять, что хочет сохранить костяк своей команды после значительных изменений в последнее летнее трансферное окно.

В этом сезоне Кристофер забил 10 мячей, но только один из них пришёлся на английскую Премьер-лигу. По последним инсайдам, нападающий недоволен своим игровым временем и готов рассмотреть переход в «Манчестер Юнайтед» для получения регулярной игровой практики.

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