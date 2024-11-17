Жюль Кунде: я бы солгал, если бы сказал, что люблю футбол так же сильно, как и раньше

Защитник каталонской «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде рассказал о своей любви к футболу.

«Я бы солгал, если бы сказал, что люблю футбол так же сильно, как и раньше. Раньше это была моя страсть. Теперь это моя работа. Когда я начинал, моя жизнь вне поля была второстепенной», — приводит слова Кунде Barca Universe в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на YouTube-канал ESN Media — The Bridge.

26-летний француз выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.