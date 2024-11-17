Конате: отсутствие Мбаппе в сборной Франции не означает, что мы разучимся побеждать

Центральный защитник сборной Франции Ибраима Конате высказался об отсутствии нападающего Килиана Мбаппе в составе «трёхцветных». Напомним, Мбаппе не получил вызов на два последних сбора национальной команды.

«Мы все любим Мбаппе. Он исключительный футболист для этой страны. Никогда не забудем, что он сделал и что делает для нашей команды. Но его отсутствие не означает, что мы больше никогда в жизни не будем побеждать», — приводит слова Конате RMC Sport.

Сегодня, 17 ноября, сборная Франции проведёт матч с Италией в 6-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» и начнётся в 22:45 мск.

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