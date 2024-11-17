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Валерий Непомнящий: хочется верить, что матч со сборной Сирии будет хорошим

Валерий Непомнящий: хочется верить, что матч со сборной Сирии будет хорошим
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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с Сирией. Встреча состоится во вторник, 19 ноября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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П2

«Сирия — команда совершенно другого уровня. Нам интересно будет с ними играть. Их футболисты выступают за европейские клубы. Развитие футбола там на хорошем уровне. Конечно, отсутствие семи игроков стартового состава — серьёзная потеря. Хочется верить, что матч будет хорошим», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Национальная команда Сирии занимает 93-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е.

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