Валерий Непомнящий: хочется верить, что матч со сборной Сирии будет хорошим

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с Сирией. Встреча состоится во вторник, 19 ноября.

«Сирия — команда совершенно другого уровня. Нам интересно будет с ними играть. Их футболисты выступают за европейские клубы. Развитие футбола там на хорошем уровне. Конечно, отсутствие семи игроков стартового состава — серьёзная потеря. Хочется верить, что матч будет хорошим», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Национальная команда Сирии занимает 93-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е.