Беллингем недоволен своей игровой позицией в «Реале» — Marca

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем недоволен своей позицией на футбольном поле, определённой для него главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Беллингем считает, что не может демонстрировать все свои качества, действуя в центре поля. Особенно тяжело английскому футболисту было перестроиться с учётом того, что в минувшем сезоне он показывал высокую результативность, играя ближе к атаке.

Подчёркивается, что Беллингем рад приезжать в расположение сборной Англии, где его используют на наиболее удобной для него позиции.

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