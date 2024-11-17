Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем недоволен своей игровой позицией в «Реале» — Marca

Беллингем недоволен своей игровой позицией в «Реале» — Marca
Комментарии

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем недоволен своей позицией на футбольном поле, определённой для него главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Беллингем считает, что не может демонстрировать все свои качества, действуя в центре поля. Особенно тяжело английскому футболисту было перестроиться с учётом того, что в минувшем сезоне он показывал высокую результативность, играя ближе к атаке.

Подчёркивается, что Беллингем рад приезжать в расположение сборной Англии, где его используют на наиболее удобной для него позиции.

Материалы по теме
Родри, Беллингем и завершивший карьеру Кроос — номинанты на приз лучшему хавбеку 2024 года

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android