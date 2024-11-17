Новая сделка с Nike не поможет «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо — AS

После 10 месяцев переговоров между каталонской «Барселоной» и американской компанией Nike было принято решение о продлении контракта до 2038 года. Срок действующего соглашения должен был истечь в 2028 году. По информации AS, эта сделка должна принести «сине-гранатовым» около € 1,7 млрд за 14 лет при выполнении всех условий контракта.

Тем не менее «Барселона» по прежнему не имеет право зарегистрировать Даниэля Ольмо и Пау Виктора после 31 декабря. Дело в том, что из новых доходов от контракта с Nike клуб сможет использовать только около € 11 млн пропорционального распределения бонуса за продление, потому что значительная часть средств уже заложена в бюджет на этот сезон.

Даниэль Ольмо перешёл в «Барселону» этим летом из немецкого «Лейпцига». Сумма трансфера составила € 55 млн по версии Transfermarkt.