Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новая сделка с Nike не поможет «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо — AS

Новая сделка с Nike не поможет «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо — AS
Аудио-версия:
Комментарии

После 10 месяцев переговоров между каталонской «Барселоной» и американской компанией Nike было принято решение о продлении контракта до 2038 года. Срок действующего соглашения должен был истечь в 2028 году. По информации AS, эта сделка должна принести «сине-гранатовым» около € 1,7 млрд за 14 лет при выполнении всех условий контракта.

Тем не менее «Барселона» по прежнему не имеет право зарегистрировать Даниэля Ольмо и Пау Виктора после 31 декабря. Дело в том, что из новых доходов от контракта с Nike клуб сможет использовать только около € 11 млн пропорционального распределения бонуса за продление, потому что значительная часть средств уже заложена в бюджет на этот сезон.

Даниэль Ольмо перешёл в «Барселону» этим летом из немецкого «Лейпцига». Сумма трансфера составила € 55 млн по версии Transfermarkt.

Материалы по теме
Игрок «Барселоны» Касадо: разгром «Реала» на «Бернабеу» — лучший момент моей карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android