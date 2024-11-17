Арсен Адамов: работать с Карпиным — топ, очень нравится его подход

Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Арсен Адамов поделился впечатлениями от совместной работы с наставником национальной команды Валерием Карпиным.

«Мне очень нравится его подход: тренировки, разбор игры, внимание к деталям. В этом плане всё отлично. Работать с ним – топ», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

В пятницу, 15 ноября, Адамов забил свой дебютный гол в составе сборной России. Защитник отличился в товарищеском матче с национальной командой Брунея. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 11:0. Во вторник, 19 ноября, команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сирии.