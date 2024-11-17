Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Адамов: работать с Карпиным — топ, очень нравится его подход

Арсен Адамов: работать с Карпиным — топ, очень нравится его подход
Комментарии

Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Арсен Адамов поделился впечатлениями от совместной работы с наставником национальной команды Валерием Карпиным.

«Мне очень нравится его подход: тренировки, разбор игры, внимание к деталям. В этом плане всё отлично. Работать с ним – топ», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

В пятницу, 15 ноября, Адамов забил свой дебютный гол в составе сборной России. Защитник отличился в товарищеском матче с национальной командой Брунея. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 11:0. Во вторник, 19 ноября, команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сирии.

Материалы по теме
Арсен Адамов высказался о текущем положении «Ахмата» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android