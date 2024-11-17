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Тренер сборной Испании посвятил победу над Данией жертвам наводнения в стране

Тренер сборной Испании посвятил победу над Данией жертвам наводнения в стране
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал матч 5-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА с национальной командой Дании. Наставник посвятил победу жертвам наводнения на юге страны. Встреча состоялась 15 ноября и завершилась победой датчан со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Дания
Окончен
1 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 15'     0:2 Перес – 58'     1:2 Исаксен – 84'    

«Мы хотели бы посвятить эту победу жертвам трагедии в Испании. Мы хотели бы поблагодарить датчан за очень уважительную минуту молчания. Но мы очень счастливы. Наши соперники, идущие на втором месте, хотели отдать все свои силы. Мы знали, что это будет очень сложный и трудный матч. У нас было несколько очень хороших отрезков, и мы довольны», — приводит слова де ла Фуэнте испанское онлайн-издание AS.

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