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Италия — Франция. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Италия — Франция: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Италия — Франция: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 17 ноября, состоится матч 6-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Италии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Италия и Франция уже встречались в 1-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась со счётом 3:1 в пользу итальянской национальной команды. По итогам четырёх туров сборная Италии набрала 13 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы 2. Франция с 10 очками находится на втором месте. Также в этой группе выступают Бельгия (4) и Израиль (1).

Календарь матчей Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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