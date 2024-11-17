Италия — Франция: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 ноября, состоится матч 6-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Италии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия и Франция уже встречались в 1-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась со счётом 3:1 в пользу итальянской национальной команды. По итогам четырёх туров сборная Италии набрала 13 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы 2. Франция с 10 очками находится на втором месте. Также в этой группе выступают Бельгия (4) и Израиль (1).