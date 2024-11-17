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Игорь Юрганов: фанаты «Факела» — самая лучшая поддержка в моей карьере среди всех клубов

Игорь Юрганов: фанаты «Факела» — самая лучшая поддержка в моей карьере среди всех клубов
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Центральный защитник «Факела» Игорь Юрганов поблагодарил болельщиков воронежской команды.

«Конечно, приятно, когда наши болельщики собирают полные трибуны на гостевых играх. Большая благодарность болельщикам, которые приезжают болеть за нас. Благодаря им на выездах мы чувствуем себя как дома. Их слышно повсюду, они гонят нас вперёд. Это наш 12-й игрок, мы очень им благодарны. Это самая лучшая поддержка в моей карьере среди всех клубов», — сказал Юрганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Факел» набрал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

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