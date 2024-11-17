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Появились кадры из раздевалки сборной Косова после скандальной игры с Румынией

Появились кадры из раздевалки сборной Косова после скандальной игры с Румынией
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Появились кадры из раздевалки сборной Косова после игры с Румынией в матче 5-го тура группы 2 Лиги наций, на которых запечатлён беспорядок, оставленный командой гостей.

Фото: Emanuel Roşu

На фото можно увидеть стол из раздевалки сборной Косова, заваленный огромным количеством коробок с недоеденной пиццей, бутылками из-под воды, а также использованными салфетками. Кроме того, судя по кадру, мусор лежал и на полу. Судя по всему, игроки команды Косова решили не убирать за собой, оставив после себя грязную раздевалку.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 2. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Румыния
Остановлен
0 : 0
Косово

Матч 5-го тура Лиги наций между сборными Румынии и Косова был приостановлен в компенсированное время после того, как игроки гостей покинули поле, услышав просербские скандирования от болельщиков хозяев. Нельзя не отметить, что фанаты и соперники около часа ждали возвращения сборной Косова на поле в холоде.

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