Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адамов: Адиев — хороший тренер, но в РПЛ сложно играть от обороны все 30 матчей

Адамов: Адиев — хороший тренер, но в РПЛ сложно играть от обороны все 30 матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник грозненского «Ахмата» Арсен Адамов высказался о своём отношении к бывшему главному тренеру клуба Магомеду Адиеву, а также поделился мнением об игре команды под его руководством.

«Хороший тренер. Адиев играет от обороны. Мы начали с ним сезон, всё шло неплохо, но, мне кажется, не всегда нужно так играть. Это лишь моё мнение. Если что-то не получается, то тяжело играть низким блоком, нужны какие-то новые ходы. Я думаю, что в РПЛ играть от обороны все 30 матчей будет сложно», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

После 15 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 24 ноября, начало — в 14:00 мск.

Материалы по теме
Арсен Адамов высказался о текущем положении «Ахмата» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android