Адамов: Адиев — хороший тренер, но в РПЛ сложно играть от обороны все 30 матчей

Защитник грозненского «Ахмата» Арсен Адамов высказался о своём отношении к бывшему главному тренеру клуба Магомеду Адиеву, а также поделился мнением об игре команды под его руководством.

«Хороший тренер. Адиев играет от обороны. Мы начали с ним сезон, всё шло неплохо, но, мне кажется, не всегда нужно так играть. Это лишь моё мнение. Если что-то не получается, то тяжело играть низким блоком, нужны какие-то новые ходы. Я думаю, что в РПЛ играть от обороны все 30 матчей будет сложно», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

После 15 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 24 ноября, начало — в 14:00 мск.