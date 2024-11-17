Тетрадзе: по игре Грузия заслуживала победы в матче с Украиной, но это футбол

Бывший футболист итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Украины (1:1).

«По игре Грузия заслуживала победы, но это футбол. Тут выигрывает тот, кто больше забивает. Свои моменты не забили, хотя возможности были. По игре переиграли Украину. Грузия больше потеряла, чем приобрела в матче.

Грузия достойно выступает в Лиге наций, за исключением последних двух игр. Могли сыграть намного лучше, добиться результата. Но впереди есть матчи. Надеюсь, что в следующих встречах заберут потерянные очки», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.