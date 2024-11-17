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Тетрадзе: по игре Грузия заслуживала победы в матче с Украиной, но это футбол

Тетрадзе: по игре Грузия заслуживала победы в матче с Украиной, но это футбол
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Бывший футболист итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Украины (1:1).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Украина
0:1 Кверквелия – 7'     1:1 Микаутадзе – 76'    

«По игре Грузия заслуживала победы, но это футбол. Тут выигрывает тот, кто больше забивает. Свои моменты не забили, хотя возможности были. По игре переиграли Украину. Грузия больше потеряла, чем приобрела в матче.

Грузия достойно выступает в Лиге наций, за исключением последних двух игр. Могли сыграть намного лучше, добиться результата. Но впереди есть матчи. Надеюсь, что в следующих встречах заберут потерянные очки», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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