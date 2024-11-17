«Реал» проявляет интерес к центральному защитнику из клуба Серии А — Marca

Мадридский «Реал» заинтересован в 24-летнем центральном защитнике «Лацио» Марио Хиле. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» рассматривают вариант с приобретением испанского футболиста наряду с центральным защитником «Ромы» Марио Эрмосо.

В нынешнем сезоне Хила принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности защитник провёл на поле 931 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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