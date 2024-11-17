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Дешам заявил о наличии психологической усталости у игроков сборной Франции

Дешам заявил о наличии психологической усталости у игроков сборной Франции
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о наличии психологической усталости у футболистов «трёхцветных».

«Я много общаюсь с игроками. Как уже говорил, футболистам нужно время для восстановления. У них может быть три матча на неделе. Кроме того, существует физическая и психологическая усталость. Кто-то скажет, что не нужно их жалеть. Но поездки и перелёты… У них остаётся мотивация, и хорошо, что она есть. Но на пути мотивации стоят физическое состояние и психологическая усталость, которая может быть даже более значительной. Однако её трудно измерить количественно», — приводит слова Дешама RMC Sport.

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