Личка: в ситуации сборной России я бы искал соперников среди клубов РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мыслями о соперниках сборной России по товарищеским матчам. В ноябрьскую паузу подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0), а также проведут матч с национальной командой Сирии.

— Понятно, что, если бы всё было нормально, сегодня Россия играла бы в Лиге наций, отборе на ЧМ. Вам очень тяжело искать соперников. Когда видишь счёт 11:0, можно задаться вопросом, нужно ли вообще это всё. Не хочется принижать Бруней, надо уважать всех соперников, но такой уровень — слишком низко. Но я понимаю Карпина, который хочет, чтобы игроки сборной встречались, тренировались вместе и получали игровую практику. Также я рад, что мои игроки — Фома (Даниил Фомин) и Тюка (Константин Тюкавин) — не травмируются в таких матчах. Если выигрываешь 11:0 и получаешь повреждение, болит в три раза сильнее. Не хочу говорить, хорошо играть с такими соперниками или плохо.

— Вы понимаете принципиальность Карпина, который хочет играть только с другими сборными, а не с клубами, например?

— Это мнение Валерия Карпина. У каждого может быть своё. Честно, я бы искал партнёра из чемпионата России в такой ситуации. Но говорю только за себя, Карпина я тоже хорошо понимаю, — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.