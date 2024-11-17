У вратаря женской сборной Германии и «Баварии» нашли злокачественную опухоль

Вратарь женской сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мала Гросс объявила о временном прекращении своей игровой карьеры из-за злокачественной опухоли. Видеообращение футболистки опубликовали клубные медиа.

«Болезнь — это проблема, с которой я не рассчитывала столкнуться. Но уверена, что с той помощью, которую я сейчас получаю от всех, я справлюсь и вернусь полностью здоровой. Я нахожусь в руках лучших врачей здесь, в Мюнхене, и могу рассчитывать на поддержку моей команды и клуба», — заявила Гросс в своём обращении.

В «Баварии» решили поддержать свою футболистку, продлив с ней контракт ещё на сезон, до 2026 года.