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Личка: Слишкович — перспективное назначение для «Оренбурга», он показал это в «Спартаке»

Личка: Слишкович — перспективное назначение для «Оренбурга», он показал это в «Спартаке»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о назначении Владимира Слишковича на пост наставника «Оренбурга».

«Я слежу за результатами, смотрю игры «Оренбурга», когда есть возможность. Нелегко. «Оренбург» для меня семья, многие, с кем я работал, играют там до сих пор. Желаю, чтобы Слишкович нашёл способ поменять результаты команды. Это будет сложно, но в зимнюю паузу можно хорошо подготовиться и за весну вылезти оттуда, где «Оренбург» сейчас.

Уверен, что Слишкович — перспективное назначение для «Оренбурга». Владимир показал это, долго работая в «Спартаке», знаком с другими тренерами. В тех играх, когда он был и. о. главного тренера «Спартака», Слишкович добился хорошего результата. Сейчас желаю ему терпения, чтобы всё получилось», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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