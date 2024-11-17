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«Манчестер Сити» готов сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком АПЛ — Mirror

«Манчестер Сити» готов сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком АПЛ — Mirror
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«Манчестер Сити» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Эрлингом Холандом и готов предложить норвежскому футболисту зарплату в £ 500 тыс. в неделю. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, в случае, если 24-летний игрок подпишет трудовое соглашение с подобными финансовыми условиями, он станет самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги, опередив одноклубника Кевина Де Брёйне, зарабатывающего £ 400 тыс. в неделю на текущий момент.

Предлагаемый Холанду новый контракт рассчитан на два года. В «Манчестер Сити» растёт уверенность, что норвежский футболист подпишет его.

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