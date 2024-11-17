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«Ньюкасл» может купить Осимхена на деньги, вырученные с продажи Исака — Football Insider

«Ньюкасл» может купить Осимхена на деньги, вырученные с продажи Исака — Football Insider
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«Ньюкасл» рассматривает вариант с продажей нападающего Александера Исака, чтобы на вырученные от его трансфера деньги приобрести форварда «Наполи» Виктора Осимхена, выступающего в нынешнем сезоне за «Галатасарай» на правах аренды. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «сороки» уже проявили первоначальный интерес к нигерийскому футболисту. Подчёркивается, что Исак может покинуть английский клуб в случае, если он перестанет удовлетворять его амбициям.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с неаполитанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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