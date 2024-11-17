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Аксель Витсель может покинуть «Атлетико» Мадрид этим летом — Relevo

Аксель Витсель может покинуть «Атлетико» Мадрид этим летом — Relevo
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35-летний защитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель, ранее, в частности, выступавший за «Зенит», может покинуть команду в качестве свободного агента летом 2025 года, когда истечёт его действующий контракт с клубом. Об этом сообщает Relevo.

На данный момент никаких переговоров между представителями игрока и клуба не ведётся. Это связано с действующей политикой клуба, согласно которой «матрасники» планируют омолодить состав, убрав самых возрастных игроков, а также разгрузить зарплатную ведомость, снизив гонорары футболистов клуба. В подобной ситуации оказался ещё один защитник «Атлетико», испанец Сесар Аспиликуэта.

В текущем сезоне Витсель провёл за клуб во всех турнирах 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

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