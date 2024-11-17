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Личка: даже «Амкал» или команду Второй лиги не обыграть со счётом 11:0

Личка: даже «Амкал» или команду Второй лиги не обыграть со счётом 11:0
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о грядущем матче с медиаклубом «Амкал», который состоится сегодня, 17 ноября.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
Амкал
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Откуда должен быть соперник «Динамо», чтобы счёт мог быть 11:0?
— Думаю, так не обыграть даже «Амкал» или команду из Второй лиги (смеётся). Понимаю, что для большинства людей этот матч — шоу. Для меня это и тренировочный процесс. Вчера и сегодня ребята получили хорошую нагрузку, несмотря на то что у нас игра. Для меня это подготовка, игровая практика. Главное, чтобы никто не получил травму. Если будет счёт 4:4, я тоже буду доволен, потому что это шоу для людей, которые придут. Результат игры с «Амкалом» не так важен, — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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